السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 01:51 م

دول عربية تتخذ اجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- اتخذت العديد من الدول العربية إجراءات صارمة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق في جمهورية جنوب إفريقيا، أطلقت عليه تسمية "أوميكرون".

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وفي هذا الإطار، قررت السلطات المغربية أمس الجمعة تعليق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وفرنسا باتجاهها، بدءا من يوم غد الأحد، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء .


بدورها، أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، بإدراج 6 دول على القائمة بناء على توصية الفريق الوطني الطبي، وهي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، بحسب وكالة انباء البحرين.


من جهتها علقت السعودية، أمس الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب مخاوف تتعلق بمتحور كورونا الجديد، وهي: جنوب إفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، وفقا لوكالة الانباء السعودية " واس" .


فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم رفع درجة الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، بهدف التأكد من السلامة الصحية لجميع الوافدين، كما تم تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.


وفي الكويت، أكدت هيئة الطيران المدني ضرورة تقديم شهادة فحص "بي سي ار" سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن، بحسب وكالة الانباء الكويتية " كونا" .


فيما قررت سلطنة عمان تعليق دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من يوم غد، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا، رصدت في جنوب إفريقيا، بحسب وكالة الانباء العمانية.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تواصلها مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد ومدى انتشاره، مبينة أنه سيتم تشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.


وكانت وزارة الداخلية وبتوصية من وزارة الصحة قررت امس منع دخول غير الأردنيين القادمين إلى المملكة بدءا من يوم غد الأحد من جمهورية جنوب إفريقيا ودول محيطة بها.

 

المصدر: بترا

 

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