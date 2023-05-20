دون تقديم اعتذار.. بايدن يوقع في كتاب زوار متحف هيروشيما للسلام

الوكيل الإخباري - ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة في كتاب الزوار لمتحف هيروشيما للسلام والذي يخلد ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة في 6 أغسطس 1945.



ودعا بايدن للحفاظ على الأمل في بناء عالم خال من الأسلحة النووية دون أن يعتذر عن الضربات النووية على هيروشيما وناغازاكي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية نشر اليوم السبت.

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وكتب بايدن: "فلتكن قصص هذا المتحف تذكيرا لجميعنا بالتزامنا ببناء مستقبل سلمي. فلنواصل إحراز تقدم معا نحو اليوم الذي يمكننا فيه تخليص العالم نهائيا وبشكل دائم من الأسلحة النووية. حافظوا على الإيمان!".



وزار قادة مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في هيروشيما أمس الجمعة، حديقة السلام، حيث يقع المتحف والنصب التذكاري لضحايا القصف الذري، ووضعوا أكاليل الزهور وغرسوا شجرة كرز، كما التقوا أحد الناجين من القصف.



أصبح بايدن ثاني رئيس أمريكي يزور هيروشيما. وكان باراك أوباما أول من فعل ذلك في عام 2016، دون أن يعتذر عن القصف النووي أيضا.

RT