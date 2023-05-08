الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الإثنين، 08-05-2023 11:54 ص

صويلو: تركيا لا تعير أي اهتمام للرئيس الأمريكي

617ab1e14c59b730337fac1d


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده لا تولي أي اهتمام بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

اضافة اعلان


وشدد الوزير على أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة، ولو قامت بذلك لكان مصيرها مماثلا لمصير أفغانستان.

وأضاف الوزير صويلو: "مع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم التخلص من الوصاية الغربية. في الوقت الراهن، لا توجد أي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية في تركيا تبدي الود والمولاة للغرب".


ونوه الوزير بأن "وسائل الإعلام التركية كانت في السابق تميل نحو الغرب بشكل واضح، وإذا قال السفراء الأمريكيون شيئا ما، فسيصبح ذلك الخبر الرئيسي . أما الآن فحتى إذا قال رئيس الولايات المتحدة شيئا فإن تركيا لا تعيره الاهتمام".


ولفت الوزير التركي الانتباه أيضا، إلى خطر قيام "دولة إرهابية" قرب حدود البلاد.


وقال: "كنت في هاتاي وأظهرنا مدى أهمية هاتاي في ظروف الزلزال. الآن، نحن نرى مدى خطر وجود دولة إرهابية في هذه المنطقة؟ إذا وثقنا بالولايات المتحدة هنا، فسينتهي بنا الحال مثل أفغانستان".


في وقت سابق، اتهم الوزير صويلو، الولايات المتحدة بمحاولة إقامة دولة إرهابية بالقرب من حدود بلاده.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5839919533789892edd9e44b97491b625e37f6df394326b6e6b

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

6458afa74236043afa181c73

زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

6458b2e64c59b7221d4d2a73

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

6458ad294236043afa181c6f

كوريا تبني سفنا جديدة لمصر

6458abff423604244e11225f

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

6458a51f42360444cb622a86

سقطت على منزل.. قتلى وجرحى بتحطم طائرة "ميغ-21" في الهند

أخبار متعلقة
image - 2023-05-08T092121.126

استطلاع: ترامب يتفوق على بايدن في سباق الانتخابات

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

image - 2023-04-27T085032.278

بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

_120357969_gettyimages-1234970909

الخارجية الكازاخستانية تعتمد دبلوماسيين من طالبان

W2L4sPlgB2G6OWix

السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك - فيديو

64358b4a4236045e3c19114c

استسلام جماعي لقوات كييف في دونيتسك