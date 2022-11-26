السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

وزير الرياضة يفاجئ مدافع المنتخب السعودي !

تحذير للاردنيين بشأن متصفح "كروم"

ليفاندوفسكي يكشف سبب دموعه في مباراة السعودية

هام من الامن العام للمواطنين بشأن مخالفات السير - فيديو

مفاجأة.. طلب رسمي بسجن حكم مباراة السعودية وبولندا !

5 أسباب وراء هزيمة المنتخب السعودي !

ورشة لكلنا الأردن في العقبة حول مهارات الكتابة لمقترحات المشاريع

وزارة الثقافة تصدر طبعة ثانية عن رواية النهر لن يفصلني عنك للزميل الرواشدة

وزير التربية يؤكد حق ذوي الإعاقة بالتعليم الدامج

مختصون ومسؤولون يضعون خريطة عمل لنشر ثقافة التطوع بالمملكة

السبت، 26-11-2022 07:34 م

رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد خسارة الانتخابات المحلية

6382268b4236040f7468ce74


الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد خسارته الانتخابات المحلية، أمام الحزب القومي المعارض.

وقالت تساي: "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا.. أتحمل كل المسؤولية وأعلن تقديم استقالتي الفورية من رئاسة حزب دي بي بي الحاكم"، وستبقى تساي رئيسة جزيرة تايوان ذاتية الحكم.

اختار الناخبون في تايوان، بأغلبية ساحقة مرشحي الحزب القومي المعارض في انتخابات محلية في الجزيرة اليوم السبت، حيث تراجع الاهتمام من التهديدات الصينية إلى قضايا أكثر محلية، وفاز شيانغ وان آن، مرشح الحزب القومي، برئاسة بلدية العاصمة تايبيه.

وقال في خطاب فوزه مساء السبت: "سأدع العالم يرى عظمة تايبيه".

وفاز مرشحون آخرون عن الحزب القومي بمقاعد في رئاسة البلدية في تايوان وتايشونغ ونيو تايبيه، ولم يكن قد تم فرز جميع الأصوات رسميا حين ألقى شيانع وان آن خطابه، لكن سمحت السلطات له ولفائزين آخرين بإعلان فوزهم.

وفاز كاو هونغ آن، المرشح عن حزب الشعب التايواني، برئاسة بلدية هينتشو، التي تضم العديد من مصانع أشباه الموصلات.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638239c1423604466d074675

جزيرة إيطالية.. نحو 12 مفقودا جراء انهيار أرضي

63821d084c59b772a92f18f4

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

638232aa4c59b772656e1ea2

السعودية.. رجل يؤدي الصلاة والسيول تحاصره من جميع الاتجاهات -فيديو

63820c2e4c59b772274cd9dd

تحرير 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

63821a3442360445e9324b70

بلجيكا تعلن دعمها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

638229914c59b772274cd9f9

بوريس جونسون يعلن عن حملة تبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا

أخبار متعلقة
219787

أردوغان: من الممكن إعادة النظر في العلاقات مع سوريا

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

636b92104c59b748005134de (1)

مدفيديف: العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى

1667907279911

ابناء الجالية البحرينية في الاردن يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

6369278842360470fe2a7a98

وزير بريطاني يزور تايوان للمرة الأولى منذ 2018 والصين تستنكر

9701314531643631168

الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان