الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 03:33 م

مدفيديف: العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى

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الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في تعليقه على نتائج الانتخابات الأمريكية، إنها تظهر أن الدعم للمسار الأمريكي في العالم آخذ في التناقص.

وكتب مدفيديف على حسابه في تيلغرام: "تدل النتائج الأولى للانتخابات الأمريكية وكذلك الإنذار الهستيري أمس من الزعيم الأخضر الأوكراني بقميص أخضر غير مغسول، وتؤكد على أن العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى، وأن الدعم للمسار الأمريكي في العالم آخذ في التناقص، والرهان على الهيتمان الأوكراني كان خطأ فادحا".

وأرفق مدفيديف صورة مصحوبة بعبارة تقول: "كتبت أن بعض الدول المتغطرسة وأتباعها ابتعدت عنا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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