الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان

الوكيل الإخباري - اعترضت الصين "بشدة" على زيارة مزمعة لوزير بريطاني إلى تايوان.



وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن على بريطانيا وقف أي شكل من التعاملات الرسمية مع تايوان، في أعقاب خطط لزيارة يقوم بها وزير بريطاني للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لإجراء محادثات تجارية.

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وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة إعلامية معتادة إن على سلطات تايوان التوقف عن التواطؤ مع القوى الأجنبية.



وكان وزير التجارة البريطاني جريج هاندز أعلن أنه سيجري محادثات مع المسؤولين التايوانيين من أجل "حماية مستقبل" الاقتصاد البريطاني خلال العقود المقبلة، فيما تتطلع إدارة ريشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن زيارة هاندز بنفسه إلى تايبيه، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، تأتي في الوقت الذي تتبع فيه بريطانيا نهجا حمائيا متزايدا إزاء الاستثمار الصيني.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني سوناك الصين بأنها "أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا". وخلال السباق من أجل رئاسة الوزارء خلال الصيف ضد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، قال إن الصين "تحاول التنمر على جيرانها، بما في ذلك تايوان".



وأوضح بيان، اليوم، أن المحادثات ستركز على صناعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والمستحضرات الدوائية.



أشارت بريطانيا إلى أن تايوان رائدة في تصنيع أشباه الموصلات، وهي مكون رئيسي في الأجهزة الكهربائية، وهي مهمة لأن بريطانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن تحقيق في استحواذ بقيادة الصين على شركة "نيوبورت ويفر فاب"، التي تمتلك أكبر مصنع لأشباه الموصلات في البلاد.



وقال هاندز في البيان: "تعزيز التجارة مع هذا الشريك الحيوي جزء من اتجاه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيساعدنا التعاون الوثيق على حماية مستقبل اقتصادنا خلال العقود القادمة".

البيان