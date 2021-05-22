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السبت، 22-05-2021 10:41 ص

رئيسة نيبال تحل البرلمان وتعلن عن انتخابات مبكرة

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الوكيل الإخباري- في تحول مثير للأحداث، حلت رئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري منتصف ليل أمس الجمعة البرلمان، وأعلنت عن انتخابات مبكرة في 12 و 19 نوفمبر.

جاء إعلان بهانداري بعدما صادقت على توصية بحل البرلمان التي قدمها رئيس الوزراء ك. بي. شارما أولي.

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وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الرئاسة أنه تم حل البرلمان وأُعلن عن مواعيد انتخابات التجديد النصفي بما يتماشى مع المادة 76 من دستور نيبال.


وكان مجلس الوزراء قد أوصى بإجراء المرحلة الأولى يوم 12 نوفمبر والمرحلة الثانية يوم 19 نوفمبر.


واتخذت الأزمة السياسية في نيبال منعطفا دراماتيكيا يوم أمس الجمعة حيث قام رئيس الوزراء المحاصر ك.ب.شارما أولي وأحزاب المعارضة بتقديم مطالب منفصلة لتشكيل حكومة جديدة من خلال تقديم رسائل دعم من المشرعين إلى الرئيسة.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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