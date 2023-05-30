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الثلاثاء، 30-05-2023 01:51 م

رئيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

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الوكيل الخباري- هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وكان رئيسي بعث يوم الأحد برقية إلى أردوغان هنأه فيها بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

واعتبر رئيسي أن "تقدم أردوغان في الانتخابات مؤشر على استمرار ثقة الشعب التركي به"، مؤكدا أن "العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار، إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والدينية، ستغدو أقوى من أي وقت مضى".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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