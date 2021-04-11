الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب سيراً على الأقدام

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 29

احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي يهوي بـ13 مليار دولار في عام

دودين : تحسن الوضع الوبائي هو العامل الحاسم في تخفيف الاجراءات

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

دودين: نمضي مع الملك واثقين بالله متسلّحين بحبّ الوطن

رئيس الوزراء في اول ظهور رسمي بعد الوعكة الصحية - صورة

الرزاز: في مئويّة الدّولة نجدّد العهد والبيعة

لماذا اختلف لباس الملك في صرح الشهيد عن زيارة الاضرحة؟

الديوان الملكي ينشر فيديو للملك يظهر بجانبه الأمير حمزة

الأحد، 11-04-2021 02:16 م

رئيس الإمارات يصدر أمرا بمناسبة حلول شهر رمضان

620164232542725


الوكيل الإخباري- أمر رئيس الإمارات، بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

اضافة اعلان
 

وحسب وكالة "وام"، "تأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وتابعت "يحرص صاحب السمو رئيس الدولة في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة".

 

المصدر: روسيااليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6072ee8c4c59b73a7d23cd50

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

2222333344444

مشروع سد صيني ضخم يثير قلقا في الهند‎

صين

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

6072e5e44c59b7399514e77b

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

ممم

الرئيس الإندونيسي يوعز بتسريع عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر

العمرة

السعودية تحدد الفئات الممنوعة من أداء العمرة في رمضان

أخبار متعلقة
606a9f1a4c59b757e4041cb5

الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ

605ed9e84c59b727a013f78c

اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب

000_8RU297-1-1200x675

كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتنا الصاروخية

فرجينيا1

جرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

605c39e242360418593d9c25

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: بالكاد تحدثت مع بايدن

e0cabce4-ea8f-4b43-a282-28d1c7dfe217_16x9_1200x676

وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي