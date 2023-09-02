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السبت، 02-09-2023 02:30 م

رئيس الصومال يؤكد عزم بلاده "على ملاحقة الإرهاب شبرا بشبر"

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الوكيل الإخباري - أشاد رئيس الصومال حسن شيخ محمود ببسالة قوات الجيش في مكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ.

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وقال إن "الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ وأن الوجهة الثانية ستكون العمليات العسكرية ضد فلول المتمردين المتواجدين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند".

وأشار إلى أن الهدف من تصفية الإرهاب هو ضمان استقرار وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان.


وأطلقت الحكومة الصومالية عملية عسكرية لتحرير أراضي البلاد من "الشباب" قبل عام، وحررت مناطق شاسعة وسط الصومال.


وفي وقت سابق أعلن الرئيس الصومالي أن الجيش سيقضي على حركة "الشباب" في غضون 5 أشهر.

 

RT

 




 

 


 

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