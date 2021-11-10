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الأربعاء، 10-11-2021 08:23 م

رئيس الوزراء السويدي يستقيل.. ويمهد الطريق لأول امرأة إلى المنصب

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين استقالته، ليمهد الطريق أمام خليفته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

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ووصف لوفين في مؤتمر صحفي السنوات السبع التي قضاها في منصبه بأنها كانت "رائعة"، وأعرب عن فخره بأن "رجلا من الطبقة العاملة كان له هذا الشرف العظيم أن يدير هذا البلد على مدى سنوات".

وجاء الإعلان عن استقالة لوفين قبل أقل من عام على موعد الانتخابات التشريعية في السويد.

وكانت أندرسون انتخبت على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع الماضي خلفا للوفين، ومن المتوقع أن تخلفه أيضا في رئاسة الوزراء، شرط أن تفوز بتصويت البرلمان الذي لم يتحدد موعده بعد.

ورغم أن السويد تعد دولة رائدة في المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تكن لديها يوما رئيسة للوزراء، بخلاف كل دول شمال أوروبا الأخرى.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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