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الثلاثاء، 21-03-2023 01:17 م

رئيس الوزراء العراقي في أنقرة

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الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعراق.

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ومن المنتظر أن يكون هناك استقبال رسمي للسوداني على الساعة الرابعة عصر بتوقيت تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة، سيتم إثره توقيع اتفاقيات بين وفدي البلدين.

ثم سيتم عقد مؤتمر صحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوداني، على الساعة 6 مساء.

وبحسب الجانب التركي، سيناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، ملف المياه كملف رئيسي، وهي القضية التي يوليها الجانب العراقي أهمية كبيرة ويعتبرها سيادية.

كما سيناقش السوداني الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق والمناطق الحدودية بين البلدين، وضبط الحدود، وعمل المعابر الحدودية، وملف الطاقة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وغيرها من القضايا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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