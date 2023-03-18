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السبت، 18-03-2023 03:02 م

العراق.. اعتقال جماعة إرهابية دخلت الحدود بطريقة غير شرعية

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الوكيل الإخباري - اعتقلت القوات العراقية، اليوم السبت، ستة أشخاص من جنسية عربية، بحوزتهم أسلحة ومتفجرات.

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وقالت الشرطة العراقية في بيان، أن مفارز أمنية ألقت القبض عليهم دخلوا بطريقة غير شرعية الأراضي العراقية من جهة مدينة سنجار بمحافظة نينوى 600 كم شمال شرقي البلاد.


وأضافت أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين 12 ألف صاعق تفجير، إضافة إلى العديد من البنادق نوع كلاشنكوف.


وقال مصدر أمني عراقي ان المجموعة التي تم اعتقالها من المؤكد أنها تنتمي لجماعة إرهابية غايتها استهداف الوضع الأمني في العراق.

 

وكانت مصادر أمنية عراقية، أعلنت عن إصابة ثلاثة منتسبين أمنيين بتفجير عبوة ناسفة شمال العراق.


وقالت المصادر إن القوات الأمنية العراقية نفذت عملية أمنية في محيط منطقة محصورة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك 300 كم شمال العاصمة بغداد لمحاصرة فلول داعش الارهابي.


وأضافت أن الجماعات الإرهابية زرعت عبوة ناسفة للقوات الأمنية، وانفجرت وتسببت بإصابة ثلاثة منتسبين أمنيين بجروح متفاوتة.


يذكر أن هذه المنطقة غالبا ما تتوغل فيها فلول الإرهاب في محاولة للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين والقوات.


بترا

 




 

 


 

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