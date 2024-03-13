رئيس بولندا يحذر الدول الغربية من دفع ثمن "باهظ جدا" في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إنه يجب على الدول الغربية أن تزود أوكرانيا بالأسلحة والمال، وليس بإرسال القوات إلى هناك.



وأضاف دودا: "الطريقة الوحيدة [لوقف الصراع] دون التورط فيه بشكل مباشر، هي توريد الأسلحة وتقديم الدعم المالي لأوكرانيا".

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ويرى الرئيس البولندي أنه إذا استمر الصراع، وأرسلت الدول الغربية وحدات عسكرية إلى أوكرانيا، فإن ثمن تحقيق السلام سيكون "باهظا جدا حقا".



في نهاية فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".



ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.