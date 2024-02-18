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إيطاليا تُحذر من حرب عالمية ثالثة

الأحد، 18-02-2024 07:15 ص

إيطاليا تُحذر من حرب عالمية ثالثة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن أوكرانيا ستصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، وأيضا في حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها الانضمام للحلف وهي لا تزال تخوض حرباً مع روسيا.

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وأضاف تاياني في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيل وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا، مضيفاً:" "علينا أن نكون حذرين للغاية"، لأن خوض عضو في الحلف حرباً مع روسيا يعني حرباً عالمية ثالثة".


وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" جوليان سميث، قد قالت الثلاثاء الماضي إنها لا تتوقّع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمّة المقبلة.

 




 

 


 

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