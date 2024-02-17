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السبت، 17-02-2024 03:29 م

زيلينسكي: دعوت ترامب إلى أوكرانيا ومستعد للذهاب معه حتى إلى الجبهة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، مؤكدا استعداده للذهاب معه إلى خطوط المواجهة مع القوات الروسية.

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وقال زيلينسكي ردا على سؤال خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ الأمني: "دعوت ترامب علنا، لكن ذلك يعتمد على رغباته، إذا جاء ترامب فأنا مستعد للذهاب معه إلى خط المواجهة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يريد أن يظهر لترامب "حقيقية الحرب".


في وقت سابق، وصف رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بـ"أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا "عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا" بحسب بلومبرغ.


يشار إلى أن زيلينسكي دعا المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب إلى "التفكير قبل التحدث" وذلك ردا على تصريحات ترامب التي قال فيها إنه سينهي النزاع في أوكرانيا بسرعة في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

 

RT

 




 

 


 

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