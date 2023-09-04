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الإثنين، 04-09-2023 12:24 ص

رئيس جنوب إفريقيا: توسع "بريكس" سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد قائم على العدل

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الوكيل الاخباري- قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن توسيع دائرة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة.

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وأضاف رامافوزا: "من خلال توسيع مجموعة بريكس، سنكون قادرين على مواءمة وجهات نظر الدول التي تسعى إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا إلى جانب نظام مالي واستثماري وتجاري قائم على قواعد واضحة تنطبق بالتساوي على جميع الدول".

وأشار إلى أن توسيع المجموعة سيسهم في زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق بدوره فرص عمل جديدة في البلاد.

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، أن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويشهد أيضا على فشل قيادة الولايات المتحدة.

 




 

 


 

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