زعماء "بريكس" يحددون قائمة دول ستدعى للمجموعة

الوكيل الاخباري-

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أعلن أنيل سوكلال مساعد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن زعماء دول "بريكس" يبحثون قائمة الدول التي ستوجه إليها دعوة رسمية للانضمام إلى المجموعة، وسيتم الإعلان عنها يوم الخميس.وقال سوكلال لوكالة "تاس" الروسية، يوم الأربعاء، إن "زعماءنا بحثوا ذلك أمس بناء على توصيات وزراء الخارجية. وكانت هناك مناقشة واسعة، إذ أن التوسيع يجب أن يحدث بناء على مواقف مدروسة بدقة".وتابع المسؤول: "لقد واصلوا المناقشات اليوم وتوصلوا إلى توافق بشأن التوسيع. وغدا سيكون لهم لقاء آخر لإتمام وضع قائمة الدول، وبعد ذلك سيكون مؤتمر صحفي سيعلن خلاله الرئيس رامافوسا رسميا عن قائمة الدول التي اتفق عليه جميع أعضاء "بريكس".