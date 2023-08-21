رامافوزا: جنوب إفريقيا تدعم توسيع "بريكس"

الوكيل الاخباري- قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، إن جنوب إفريقيا تدعم توسيع عضوية الدول الأعضاء في "بريكس"، حيث تقدم أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى المنظمة.



وقال رامافوزا: في قمة بريكس الخامسة عشرة ستتم مناقشة عدد من القضايا، من بينها قضية توسيع عضوية "بريكس"، حيث تقدم أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى المجموعة، وأبدت العديد من الدول اهتمامها بأن تصبح جزءا منها، وأضاف: إن جنوب إفريقيا تؤيد توسيع عضوية "بريكس".

اضافة اعلان

ويرى زامافوزا أن جهود "بريكس" لكي تكون أكثر فعالية، من الضروري إقامة شراكات مع دول أخرى، لديها نفس التطلعات ووجهات النظر.