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الخميس، 24-08-2023 04:55 م

لافروف يكشف عن معايير اختيار أعضاء «بريكس» الجدد

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن معايير توسيع مجموعة "بريكس"، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "النقاشات حول توسيع "بريكس" كانت مكثفة. لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

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وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة".


وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية.


وقال: "وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل".


وفي وقت سابق اليوم دعت "بريكس" 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

 

البيان

 




 

 


 

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