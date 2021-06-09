رئيس وزراء أرمينيا يكشف سبب الهزيمة في قره باغ

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الأرميني المكلف، نيكول باشينيان، أحد أسباب هزيمة بلاده في الحرب الأخيرة.



وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك أرمينيا" أن باشينيان قال، مخاطبا مؤيديه من أهالي إحدى المناطق الأرمينية:

اضافة اعلان



السؤال العسير الذي يطرح نفسه علينا هو لماذا منينا بالفشل في عام 2020. قد تكون هناك أسباب شتى عسكرية وسياسية واقتصادية.



وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.

المصدر: سبوتنك