الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

'النواب' .. نائب يحدث جلبة والعودات يلوح بإخراجه

تلاوة الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب -صور

أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي

رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري في مجلس النواب -صورة

السعودية.. توقعات جديدة لأداء الاقتصاد

المملكة تشهد جريمتين خلال 24 ساعة

دودين : المملكة تتعافى وبائيا و بشرى بشأن الأسرى الأردنيين

أسعار الذهب الأربعاء 9/6/2021

الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

وفيات الأربعاء 9/6/2021

الأربعاء، 09-06-2021 09:20 ص

رئيس وزراء أرمينيا يكشف سبب الهزيمة في قره باغ

thumb_282782_700_400_0_0_exact


الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الأرميني المكلف، نيكول باشينيان، أحد أسباب هزيمة بلاده في الحرب الأخيرة.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك أرمينيا" أن باشينيان قال، مخاطبا مؤيديه من أهالي إحدى المناطق الأرمينية:

اضافة اعلان
 

السؤال العسير الذي يطرح نفسه علينا هو لماذا منينا بالفشل في عام 2020. قد تكون هناك أسباب شتى عسكرية وسياسية واقتصادية.


وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.

 

المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62021820219318552620

أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي

arabstoday-صومال

مصرع مسلحين في انفجار قنبلة جنوب الصومال

١٢٢-730x438

شاهد ..الكشف عن صورة الكندي الذي تسبب بمقتل العائلة الباكستانية دهسا بالعجلات!

1039054652_0_160_3072_1888_1200x0_80_0_1_7272d2c538736f678026a62dd1527fc6

بلغاريا: اختفاء طائرة حربية فوق البحر الأسود

E3Xc5UxXMAM9Xa7

تعرف على العقوبة التي يواجهها المواطن الفرنسي الذي صفع ماكرون - فيديو

60c05c844c59b72692573a44

البرلمان الصيني يعارض مشروع القانون الأمريكي بشأن التهديد التكنولوجي الصيني