روسيا تدرج الكاتب المعروف بوريس اكونين في سجل الإرهابيين

الوكيل الإخباري - أدرجت موسكو الكاتب الروسي الشهير بوريس اكونين كـ"إرهابي" ومتطرف" وذلك بسبب انتقاده للحرب في أوكرانيا.

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وقالت هيئة الرقابة المالية الروسية أمس الاثنين إنها أضافت اكونين، الذي يعيش في الخارج منذ أعوام" إلى سجلها الخاص بـ" الإرهابيين والمتطرفين".



كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت إجراءات منفصلة غيابيا ضد اكونين منتقد الكرملين على خلفية ما يتردد عن قيامه بتبرير الإرهاب ونشر" معلومات زائفة" عن الجيش الروسي.



ويعرف اكونين، الذي ولد عام 1956 في جورجيا، التي كانت حين ذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي، برواياته التي تدور حول الجريمة.

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