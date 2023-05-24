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رئيس وزراء ساكسونيا يرد بقسوة على خطة إضعاف روسيا

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الأربعاء، 24-05-2023 01:05 م

رئيس وزراء ساكسونيا يرد بقسوة على خطة إضعاف روسيا

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الوكيل الإخباري- وصف رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر محاولات إضعاف روسيا بأنها "عودة إلى القرن التاسع عشر".

جاء ذلك في مقابلة له مع جريدة "ميركور" نشرت الاثنين الماضي، قال فيها إنه ليست هناك حاجة لإضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وتابع: "إن هذا موقف من القرن التاسع عشر، وأدى إلى جميع صراعات القرن العشرين وتوريث العداء، وسيادة الصدمات والدعاية".

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وأشار كريتشمر إلى أن العقوبات الخاطئة وسياسة الطاقة المضللة تحرم الغرب من قوته، مضيفا: "من خلال عزل أنفسنا عن كل ما يتعلق بروسيا، وحتى قطع العلاقات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، فإننا نحرم أنفسنا من الفرص".

وفي رأيه، طالما امتنعت ألمانيا عن المبادرات الدبلوماسية، فإنها تضيع فرصة وقف الصراع في أوروبا، والذي بدوره لا يوحي بالثقة في السياسة بين الناخبين الألمان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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