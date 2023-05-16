الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تتحدث عن علاقاتها مع الرياض

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التاسعة في العقبة غداً

شاهد.. ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو اعتراف رسمي بتورطه في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

إعلان من الجامعة الهاشمية للمستفيدين من صندوق قرض الطالب

إعلان بمواعيد امتحان الكفاءة الجامعية في آل البيت

الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة

الثلاثاء، 16-05-2023 07:33 ص

مراقبون: لجنة الانتخابات في تركيا أظهرت افتقارا للشفافية

ر


الوكيل الاخباري - قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات الأحد، وإن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات تعد مبعث قلق.

اضافة اعلان


وذكر وفد من المنظمة أن الرئيس رجب طيب أردوغان والأحزاب الحاكمة في البلاد تمتعوا بامتيازات غير مبررة على أحزاب المعارضة، التي واجهت ظروفاً غير متكافئة في أثناء حملتها الانتخابية.


وأصدرت هذه النتائج بعثة مراقبة مشتركة تضم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لنفس المنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.


وقال السفير يان بيترسن، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات من مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي بأنقرة الاثنين: "يؤسفني أن أقول إن إدارة الانتخابات كانت تفتقر إلى الشفافية، فضلاً عن الانحياز الواضح في وسائل الإعلام العامة والقيود المفروضة على حرية التعبير".


وذكر بيترسن أن الانتخابات العامة كانت "سلمية في الغالب" رغم وقوع عدد من الحوادث وأن اللجنة العليا للانتخابات عملت بكفاءة. وأشاد الوفد بالإقبال الكبير مشيراً إلى أنه مؤشر واضح على "الروح الديمقراطية القوية".


وجاء في تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات أن "عملية التعامل مع الشكاوى على جميع مستويات إدارة الانتخابات تفتقر إلى الشفافية، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي نشرت لم تكن مؤيدة بمبررات كافية بشكل عام".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64632274423604673a221407

موسكو تتحدث عن علاقاتها مع الرياض

6463261a42360449b30bb079

شاهد.. ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

2298413_1625736917

ما موقف طوكيو من إعادة فتح سفارتها في دمشق؟

4102131

مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين

646280c742360447b15af59d

فاغنر تعلن آخر تطورات المعارك في أرتيوموفسك

646318934236045cd836bd19

المعارضة التركية تفوز بمقعد برلماني في معقل الرئيس أردوغان لأول مرة منذ 1980

أخبار متعلقة
5103914

استقالة وزير التربية الصربي بعد مجزرة المدرسة

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

6450fe7d42360441e43f812d

غوتيريش يدعو إلى وقف الاعتداءات ضد الصحفيين

6450db364c59b7492c59b824

توجيه اتهامات لمواطن ألباني بدعم هجمات إرهابية في أوروبا