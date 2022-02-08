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الثلاثاء، 08-02-2022 08:24 ص

رئيس وزراء هايتي يرفض الاستقالة رغم مطالب المحتجين

هاتي


الوكيل الإخباري - رفض رئيس الوزراء هايتي، أرييل هنري، مطالبة المعارضة بالاستقالة، وأصر على استمرار عمل حكومته الحالية لتنظيم انتخابات عامة وإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

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وقال هنري متحدثا من مقر إقامته: "يجب على كل من يسمي نفسه ديمقراطيا أن يضع في اعتباره أنه هذه المرة سنجري انتخابات جيدة، دون تحيز، ودون تزوير، وبدون عنف أو دعم من العصابات".


ورفض هنري ترك منصبه، وحث الديمقراطيين على العمل سويا حتى لا تؤدي الانتخابات القادمة إلى أزمات جديدة.


وجاء خطاب رئيس الوزراء بعد يوم متوتر من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة للمطالبة بحكومة جديدة بموجب اتفاق مونتانا، وهي مبادرة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإخراج البلاد من مأزق.


وخرج  مناهضو هنري إلى الشوارع أمس الاثنين، مطالبين بالعدالة فيما يتعلق باغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، العام الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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