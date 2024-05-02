اعلان صادر عن بلدية ناعور

الوكيل الاخباري- تعلن بلدية ناعور الكبرى عن طرح عطاء انشاء وتشطيب صالة متعددة الأغراض طابقين ( ارضي و أول ) على القطعة رقم(352) حوض( 29/عرقوب ام القطين ) من أراضي ام القطين والمنشية التابعة لبلدية ناعور .

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وقالت بلدية ناعور إن على المناقصين الراغبين دخول العطاء والمصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية فئة رابعة أو ثالثة/انشاء ابنية مراجعة البلدية خلال أوقات الدوام الرسمي لشراء وثائق العطاء وحسب الشروط المبينة بالإعلان .



وبين رئيس بلدية ناعور الكبرى مزيد المساعفة أن البلدية ستقوم بالأيام المقبلة بطرح عطاء صالات متعددة الأغراض لمنطقة زبود وسيل حسبان ومنطقة تركي والعدسية ومنطقة ناعور القصبة والعامرية.







