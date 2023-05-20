رائدا الفضاء السعوديان إلى الفضاء خلال ساعات

الوكيل الإخباري -
اكتملت الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قبل التوجه إلى الفضاء، غداً الأحد، في رحلة تاريخية تكتب مسيرة منتظرة للملكة العربية السعودية نحو الفضاء.اضافة اعلان
ونشرت الهيئة السعودية للفضاء صور من الاستعدادات النهائية للرحلة التاريخية المنتظرة.
وعلقت الهيئة على الصور بقولها: اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء غداً الأحد.
وأعلن رائد الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، الثلاثاء الماضي، جاهزيتهما لبدء الرحلة العلمية التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، في 21 مايو الجاري، وذلك رفقة رائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون وجون شوفنر. العربية