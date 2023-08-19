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السبت، 19-08-2023 09:15 ص

بوركينا فاسو ومالي تستعدان لمواجهة "إيكواس" في النيجر

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل في البلد المذكور.

وذكرت قناة RTN التلفزيونية على موقع "X" أن "البلدين الشقيقين نشرا طائرات حربية للرد على كافة أشكال العدوان على النيجر"، دون أن تحدد القناة جغرافيا نشر هذه الطائرات.

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وأضافت أن قادة الأركان العامة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو اجتمعوا في نيامي، لبحث هذه التطورات.


وفي نهاية يوليو، أعلن جيش النيجر عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وندد قادة معظم الدول الغربية وبلدان مجموعة "إيكواس" بالانقلاب.


ومطلع أغسطس تبنى أعضاء المجموعة خطة للتدخل العسكري في النيجر، ودعوا مؤخرا إلى ضرورة التدخل السريع في النيجر، وحظيوا بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا.

وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر.


بدورها أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.

 

RT

 




 

 


 

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