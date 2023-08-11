الجمعة 11-08-2023
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الجمعة، 11-08-2023 04:50 م

اجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عسكرية إقليمية الجمعة بأن رؤساء الأركان في بلدان "إيكواس"، سيعقدون اجتماعا في غانا غدا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكريا في النيجر.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إيكواس، المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خلال قمتهم في أبوجا أمس الخميس والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو.

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وأعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن قادة "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ بأقرب وقت ممكن لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.


بدوره، أعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات "إيكواس"، وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان، عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" الرئيس النيجري محمد بازوم معتبرا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".


وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، ومن جهته يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.


وأكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتدبرس" أن المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

 

RT

 

 




 

 


 

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