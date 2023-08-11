إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

الوكيل الإخباري - أفرج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، من السجن، بموجب إفراج مبكر، حيث قال المسؤولون إن ذلك تم بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.



وسلم زوما نفسه للسلطات اليوم الجمعة، بعد أن كان قد أطلق سراحه سابقا بموجب عفو طبي، في خطوة قضت المحاكم بأنها غير قانونية.

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وأفاد وزير العدل رونالد لامولا، بأنه حصل على الإذن لمعالجة الاكتظاظ في السجون، مبينا أن العملية تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام من خلال إطلاق سراح المخالفين منخفضي الخطورة.



وقد وافق الرئيس سيريل رامافوزا على إطلاق سراح أكثر من 9000 سجين منخفض الخطورة.



وأثار القبض على زوما قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب إفريقيا أسفرت عن مقتل أكثر من 300.



وصدر حكم بسجن زوما (81 عاما) 15 شهرا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.



وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط بسبب اعتلال صحته.



ووجدت محكمة استئناف في نوفمبر الماضي أن الإفراج قد تم بشكل غير قانوني وأمرته بالعودة إلى السجن لإنهاء عقوبته. وفي الشهر الماضي رفضت المحكمة الدستورية محاولة نقض هذا القرار.

RT