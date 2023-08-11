الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

تزويد المزارعين في مناطق الأغوار بكميات مياه إضافية خلال موجة الحر

إدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

خبيرة تحدد كم كوبا من القهوة يمكن تناوله في اليوم

محافظ جرش يشكل لجنة لمراقبة ومنع الاعتداءات على مجرى سيل الزرقاء

انخفاض طفيف في أسعار النفط عالميا

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق موسكو

قرار هام صادر عن الحكومة اللبنانية

وفيات الجمعة 11-08-2023

سماء المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم

الجمعة، 11-08-2023 02:05 م

إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

64d6075e4236041c504842a3


الوكيل الإخباري - أفرج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، من السجن، بموجب إفراج مبكر، حيث قال المسؤولون إن ذلك تم بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وسلم زوما نفسه للسلطات اليوم الجمعة، بعد أن كان قد أطلق سراحه سابقا بموجب عفو طبي، في خطوة قضت المحاكم بأنها غير قانونية.

اضافة اعلان


وأفاد وزير العدل رونالد لامولا، بأنه حصل على الإذن لمعالجة الاكتظاظ في السجون، مبينا أن العملية تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام من خلال إطلاق سراح المخالفين منخفضي الخطورة.


وقد وافق الرئيس سيريل رامافوزا على إطلاق سراح أكثر من 9000 سجين منخفض الخطورة.


وأثار القبض على زوما  قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب إفريقيا أسفرت عن مقتل أكثر من 300.


وصدر حكم بسجن زوما (81 عاما) 15 شهرا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.


وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط بسبب اعتلال صحته.


ووجدت محكمة استئناف في نوفمبر الماضي أن الإفراج قد تم بشكل غير قانوني وأمرته بالعودة إلى السجن لإنهاء عقوبته. وفي الشهر الماضي رفضت المحكمة الدستورية محاولة نقض هذا القرار.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d6091e42360424e64d764f

نائب يشير إلى تورط بايدن ويطالب بعزله

64d5f5a84c59b73b142e6ec5

كوليبا: التنازلات في المفاوضات مع روسيا مرهونة بالظروف

64d5f9714c59b73690233e82

روسيا تخطط لعمليات إطلاق فضائي أخرى من "فوستوتشني" هذا العام

64d5ef4c42360420692f5503

تدمير نحو 400 منزل بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة

520233095051808424188

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق موسكو

49e7c809-علم-لبنان-copy

قرار هام صادر عن الحكومة اللبنانية

أخبار متعلقة
64cd275742360453475dbb03

الجزائر تحذر من استخدام القوة في النيجر

64cb59f94236045d7506a67e

بوتين يعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقيات هامة مع 4 دول عربية

64ca4aa242360443c418be60

مودي على خطى بوتين في قمة "بريكس"

64c124164c59b7766537afe6

بدء مباحثات بوتين وآبي أحمد في بطرسبورغ

1690219996603

16 قتيلاً اثر جنوح قارب مهاجرين أمام سواحل السنغال

000_33PK2RU

بوتين: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق