رحلات جديدة من روسيا إلى الإمارات

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، التي تدخل في مجموعة "إيروفلوت"، أن الشركة زادت برنامج رحلاتها الإقليمية إلى الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا.



وبحسب شركة الطيران منخفضة التكلفة، فإنها ستبدأ في تشغيل رحلات جوية جديدة من محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان الروسية) إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) اعتبارا من 4 أكتوبر 2023. وسيتم تشغيل رحلتين في الأسبوع على هذا المسار يومي الأربعاء والأحد.



كما سيتم إطلاق رحلات إضافية من منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود إلى كيومري (أرمينيا) اعتبارا من 29 أكتوبر 2023.



وسيتم تشغيل 4 رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، بحسب بيان نشرته شركة الطيران الروسية.

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روسيا اليوم