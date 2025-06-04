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مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-   استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي، النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف".اضافة اعلان


وأشار مشروع القرار إلى مطالبة المجلس بالإفراج فورا وبدون شروط وبشكل كريم عن جميع المحتجزين من قبل حماس وغيرها.

وطالب بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع - بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني - عبر أنحاء قطاع غزة، كما طالب باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال"، ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن - التي تُنتخب لعضوية المجلس لمدة عامين - هي الجزائر، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، اليونان.

والدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، التي تتمتع بالنقض (الفيتو) هي الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة ، فرنسا، روسيا.

ويعرب نص مسوّدة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التنصيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
 
gnews

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