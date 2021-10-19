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الثلاثاء، 19-10-2021 12:26 م

رحيل مصمم الدرع الصاروخية الروسية

رحيل


الوكيل الإخباري - غيّب الموت أحد مصممي الدرع الصاروخية السوفيتية والروسية ، فلاديمير سفيتلوف الذي توفي يوم 18 أكتوبر في موسكو عن عمر يناهز 87 عاما.
أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة "ألماس – أنتاي" الروسية المصنعة لصواريخ الدفاع الجوي.

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وقد التحق ميخائيل سفيتلوف عام 1958  بمكتب "فاكيل" للبحوث العلمية حيث مر بطريق طويلة بدءا من المهندس وانتهاء بكبير المصممين.


وتولى، سفيتلوف الإشراف على تصميم الصواريخ المضادة للجو مثل "إس – 125"، "أوسا"، "إس – 300"، "إس – 400". وحاز عام 1980 جائزة الدولة السوفيتية لقاء تصميمه لصاروخ "5 في55". ونال عام 1997 جائزة الدولة الروسية لقاء تصميم الصاروخ بعيد المدى " 51 تي 6"( Gorgon حسب تصنيف الناتو) والذي تستخدمه منظومة الدرع الصاروخية لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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