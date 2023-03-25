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السبت، 25-03-2023 03:20 ص

ردا على قرار نتنياهو.. المئات من طياري جيش الاحتلال يعلنون العصيان العسكري

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الوكيل الإخباري - أعلن المئات من طياري سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي من تشكيل الاحتياط عن رفضهم الالتحاق بوحداتهم وذلك في أعقاب خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أصر فيه على مواصلة خطوات تقييد القضاء.

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وذكرت القناة 12 العبرية، أن 200 من كبار طياري سلاح الجو في تشكيل الاحتياط أعلنوا رفضهم الامتثال للأوامر وبالتالي عدم الالتحاق بوحداتهم الجوية، حيث يدور الحديث عن طيارين كبار يقودون عمليات جوية في أماكن لا تعترف "إسرائيل" بمهاجمتها.

 

وقالت القناة إن الطيارين يعتبرون من الفئة المهمة جداً لسلاح الجو ويقومون أسبوعياً بتدريبات عملياتية وينفذون مع الطيارين النظاميين عشرات العمليات الجوية.

 

فيما قررت مجموعة الطيارين رفض الخدمة في أعقاب خطاب نتنياهو، معلنين عن تجميد التحاقهم بالخدمة العسكرية في الوقت الراهن، على أن يعاد النظر في القرار بعد أسبوعين.

 

ووفقاً للطيارين المحتجين فرئيس حكومة الاحتلال لا ينوي وقف سن القوانين المناهضة للديمقراطية ويسير بخطاً ثابتة نحو حكم ديكتاتوري وبالتالي فمن الصعب عليهم مواصلة الخدمة، على حد تعبيرهم.

 

وشدد الطيارون أنهم يعيشون أزمة ثقة خطيرة بين متخذي القرار وبين من يعرض حياته للخطر سعياً لحماية "إسرائيل".

 

بينما يضاف احتجاج كبار طياري سلاح الجو إلى احتجاج 100 آخرين حيث أعلنوا الأربعاء الماضي نيتهم تجميد تطوعهم للخدمة الاحتياطية، ومن بينهم ضباط استخبارات ومراقبة جوية ومشغلي طائرات مسيرة وطيارين.

شهاب

 




 

 


 

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