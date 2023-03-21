رسالة مؤثرة من "أم الإمارات" في عيد الأم

الوكيل الإخباري- وجهت الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رسالة مؤثرة للأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم أجمع بمناسبة يوم الأم.



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وقالت الشيخة فاطمة، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية: "في يوم الأم.. تحية إجلال وتقدير، للأمهات في الإمارات والعالم.. الرمز الملهم للحب والتفاني والإخلاص".



وأضافت: "يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في رفعة الأوطان وتسطير التاريخ بقصص استثنائية ستظل شاهدة على مكانتكن وجهودكن في تربية أجيال تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، بما ساهم في صناعة قادة وشخصيات مؤثرة ازدهرت بها الإنسانية والمجتمعات وتقدمت بها الدول".



من جهته، هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد والدته بعيد الأمهات، حيث قال في تغريدة على "تويتر": "نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي وأم الإمارات.. فاطمة بنت مبارك.. في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم".

روسيا اليوم