رسالة من عبد الملك الحوثي لعائلة سليماني

الوكيل الإخباري - بعث زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي برسالة لعائلة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

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ووصف عبد الملك الحوثي القيادي الإيراني المغتال بأنه كان "جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة".



وقال: "الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع".

وكان سليماني لقي مصرعه بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.

المصدر : روسيا اليوم

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