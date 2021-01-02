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السبت، 02-01-2021 10:26 ص

في الذكرى الأولى لاغتياله

رسالة من عبد الملك الحوثي لعائلة سليماني

سليماني
عبد الملك الحوثي


الوكيل الإخباري - بعث زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي برسالة لعائلة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

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ووصف عبد الملك الحوثي القيادي الإيراني المغتال بأنه كان "جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة".


وقال: "الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع".

 

وكان سليماني لقي مصرعه بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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