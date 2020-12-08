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الثلاثاء، 08-12-2020 11:47 ص

مسار أستانا يخدم مصالح سوريا

روحاني للمقداد: لدينا هدف مشترك مع سوريا

حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن "العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية، وطهران ستبقى إلى جانب سوريا شعبا وحكومة حتى تحقيق النصر النهائي".

وشدد الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب، هدف مشترك بين سوريا و إيران"، مضيفا أنه "لا شك في أن المقاومة ستستمر حتى القضاء على الإرهاب في المنطقة".

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وتابع: "نؤمن بأن مسار أستانا يخدم مصالح سوريا ووحدة أراضيها وسنكمل هذا المسار بجدية".


وقال روحاني: "نجدد إدانة اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالجولان السوري المحتل كجزء من الاحتلال ، ونؤمن بأنه ينبغي مواصلة المواجهة مع الكيان الصهيوني حتى تحرير الأراضي المحتلة من بينها الجولان".


 وثمن الرئيس الإيراني تعديلات الدستور السوري قائلا: "نثمن إجراءات الحكومة السورية لتعديل الدستور، ونأمل أن تشهد سوريا العام المقبل انتخابات عامة تشارك فيها كافة التيارات السياسية".


وأشار إلى أن "إيران اختبرت أسوأ العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية"، مؤكدا أنها "تدرك الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري جراء الإرهاب والعقوبات".

 

كما لفت روحاني إلى أن "الهدف من اغتيال قاسم سليماني، هو الانتقام من مقاومة إيران وشعوب المنطقة"، وأضاف أن "الهدف من اغتيال فخري زادة، هو الانتقام من التطور العلمي والتكنولوجي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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