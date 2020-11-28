روحاني يكشف عن آخر نشاطات محسن زاده ويتوعد بالرد

الوكيل الإخباري - كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة السبت عن آخر نشاطات العالم النووي محسن فخري زاده الذي أغتيل أمس في طهران، متوعدا بالرد في الزمان المناسب.

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ولفت روحاني إلى أن العالم فخري زاده رسخ وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة تشخيص الفيروس، وعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي لإيران في صناعة المعدات والأدوية لمواجهة الجائحة.

وقال روحاني: "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".

وشدّد روحاني على أن إيران سترد على اغتيال فخري زاده في الزمان المناسب، مشددا على أن إيران أكثر ذكاء وحكمة من الوقوع في "المصيدة الإسرائيلية" التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم

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