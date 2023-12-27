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الأربعاء، 27-12-2023 08:27 ص

روسيا تختبر جيلا جديدا من السفن المتعددة الاستخدامات

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها بدأت باختبار سفن جديدة طورتها لصالح المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد.

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وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:" انتهت شركتنا من تصنيع أول سفينتين في إطار المشروع 3050، وتخضعان حاليا لمرحلة التجارب البحرية".


وأضاف:"هناك حاجة اليوم للسفن التي يمكنها القيام بمهام مختلفة، مثل: مهام تخطيط وتجهيز الممرات المائية، ومهام دراسة الأعماق، ومهام وضع العوامات في المياه الإقليمية التابعة لروسيا، ووفقا لشروط العقود التي وقعناها فإن شركتنا ستصنع 13 سفينة في إطار المشروع 3050 حتى عام 2024.. أول سفينتين انتهينا من تصنيعهما وتخضعان لمرحلة الاختبارات البحرية حاليا، وهناك 4 سفن أخرى أخرى جاهزة بنسبة 75٪، و4 سفن جاهزة بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 60%، ويجر العمل على تجهيز سفن أخرى".

وأشار دانيلينكو إلى أن شركته جهّزت جميع هياكل السفن المذكورة وزودتها بالرافعات والمراسي ومعدات التوجيه والنوافذ والأبواب المقاومة للماء، وأن طول كل سفينة من السفن الجديدة يبلغ 27.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعاد 75 طنا.


وتجدر الإشارة إلى أن شركة "KMZ" تعمل اليوم على تطوير العديد من السفن والقوارب لصالح وزارة الدفاع الروسية، بما فيها قوارب مسيّرة مخصصة لمهام الاستطلاع ومراقبة السواحل.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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