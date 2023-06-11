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الأحد، 11-06-2023 09:10 ص

روسيا تدعم أسطولها الحربي بسفينة صاروخية جديدة

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الوكيل الإخباري- أعلن مصنع آمور الروسي عن بدء تصنيع سفينة صاروخية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المصنع: "يوم الجمعة 9 يونيو الجاري بدأت في ورشات مصنعنا عملية تصنيع سفينة ريتيفي التي سنطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 20385 لصالح أسطول المحيط الهادئ في البلاد، وأقيمت في المصنع احتفالية خاصة لهذا الحدث، شارك فيها قائد أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأشار البيان إلى أن قائد أسطول المحيط الهادئ تفقد سير العمل على تطوير العديد من السفن الحربية التي يتم تصنيعها لصالح الأسطول، ومنها سفن "رجيف" و"أودومليا" التي تطور في إطار المشروع 22800، والسفن التي تصنع في إطار المشروع 20385 ، وكذلك الطرادات العسكرية التي تصنع في إطار المشروع 20380.

وخلال الاحتفالية قال قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي: "الجودة التي يوفرها مصنع آمور للسفن العسكرية التي يصنعها تساعد هذه السفن على العمل في المناطق البعيدة جدا عن مناطق نشاط أسطولنا، وهذا أمر مهم".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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