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الأربعاء، 31-05-2023 07:30 ص

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

زلزال


الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 صباحا بتوقيت غرينيتش على عُمق 33 كيلومترا، قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.


من جهتها، لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال، بحسب ما نقلت فرانس برس.


وفي إنفركارجيل، أقرب مدينة كبيرة لموقع الزلزال، قال مسؤول في مجلس بلدية المدينة إنّه لم ترد أيّ تقارير عن شعور أيّ من السكّان بالزلزال أو عن أيّ أضرار لحقت بالبنية التحتية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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