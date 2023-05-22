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الإثنين، 22-05-2023 08:42 ص

مقتل شخصين إثر تحطم طائرة قبالة سواحل كاليفورنيا

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الوكيل الإخباري - قتل شخصان إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة في المحيط الهادئ على بعد حوالي 65 كيلو مترا غرب هاف مون باي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد مكالمة طوارئ طلبا للمساعدة يوم السبت الماضي.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية عن المجلس الوطني لسلامة النقل إن الطائرة كانت من طراز "فايكينج إير دي إتش سي-6-400 توين أوتر"، متوجهة من مطار مقاطعة سانتا روزا سونوما إلى هونولولو في جزر هاواي.

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وقال متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن الطائرة أجبرت بعد ساعتين على العودة بسبب ما قاله الطيار لمراقبي الحركة الجوية إنها "مشاكل ميكانيكية.


ووفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، أقلعت الطائرة من سانتا روزا حوالي الساعة 8:20 صباحا، لكنها عادت أدراجها متجهة إلى مهبط طائرات عام صغير في خليج هاف مون، حيث تحطمت في الساعة 2:15 مساء.


وأظهر التتبع بواسطة موقع فلايترادار الطائرة استدارت للعودة حوالي الساعة 10:40 صباحا وتوجهت عائدة إلى سانتا روزا حتى حوالي الساعة 1:15 مساء، وعندما أعيد توجيهها نحو خليج هاف مون وبدأت في الهبوط. وبعد خمسة عشر دقيقة سقطت.


وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، سارة تايلور سوليك، إنه لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة، وأن محققي المجلس الوطني لسلامة النقل يعملون على استعادة الطائرة.


ولم يتم الكشف عن هوية الطيار ومساعده.

 

البيان

 




 

 


 

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