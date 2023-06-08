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الخميس، 08-06-2023 09:10 ص

عشرات الطائرات الصينية تتوغّل في منطقة الدفاع التايوانية

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الوكيل الإخباري - دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية، منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات، وفق ما قالت وزارة الدفاع في الجزيرة، اليوم الخميس، في تكثيف جديد لطلعات توغل الجيش الصيني خلال يوم واحد.

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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي-فانغ، دخول 37 طائرة عسكرية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية وأكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى.


وكتبت الوزارة على تويتر، أن الجيش التايواني يراقب الوضع من كثب" مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على ذلك. لكنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل ما زالت مستمرة.


ويقول محللون إن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية جزء من تكتيكات المنطقة الرمادية الأوسع التي تُبقي الجزيرة تحت الضغط.


وتأتي التوغلات الجديدة بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان، تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعا لها.


وتتزامن زيادة التوغلات الجوية والتدريبات البحرية للجيش الصيني حول تايوان عادة مع إقامة تايبيه صلات دبلوماسية مع دول أخرى.


وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949. لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.


وكثّفت بكين، خلال السنوات الأخيرة، توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية في الجزيرة، وبلغت في 2022 ضعف الطلعات التي نفذتها في العام الماضي في ذلك القطاع.

 

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