الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

الثلاثاء، 24-01-2023 02:29 م

روسيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

image - 2023-01-24T142907.350


الوكيل الإخباري - أدانت روسيا قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الرسمي - إدانة ورفض موسكو حرق القرآن الكريم، من قبل المتطرفين في ستوكهولم بحجة حرية التعبير، داعية إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.

اضافة اعلان


وقال غينادي أسكالدوفيتش الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في احترام الحق في حرية الدين : "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".


من جانبها، أدانت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا - في بيان لها - حرق نسخة القرآن في السويد، واصفة هذا العمل بأنه استفزازي وتخريبي، ودعت المسلمين إلى إظهار الحكمة، وعدم الانسياق وراء التحريض على الفتنة العرقية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-24T141606.435

وزير خارجية فنلندا يلمح إلى الانضمام للناتو بدون السويد

62af0c01423604051b5f0d3a

الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير نظام مدفعية M-777 أمريكي

63cf99a8423604116d755a6b

لافروف يصل إلى مملكة إسواتيني في زيارة تاريخية

63cfac9e4c59b703f871f824

الصومال.. مقتل 39 مسلحا من حركة "الشباب" في إقليم مدق

63cfa68c42360452921dc6f5

منظمات عالمية تحذر من أزمة غذاء في آسيا

5b5f08c7d43750735f8b4609

سوريا.. توجه لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

أخبار متعلقة
image - 2023-01-19T092754.508

بوتين: عملية أوكرانيا تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ 2014

image

عام قاس وثمن مؤلم.. كييف تريد عقد «قمة سلام» في فبراير .. هل تنجح؟

53a5003f-1-18

ستولتنبرغ يتوقع انضمام السويد وفنلندا للناتو في العام الجديد

image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

image - 2022-12-26T103306.313

أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا