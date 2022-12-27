عام قاس وثمن مؤلم.. كييف تريد عقد «قمة سلام» في فبراير .. هل تنجح؟

الوكيل الإخباري - تريد أوكرانيا عقد قمة "سلام" في فبراير المقبل، لكنها تشكك بمشاركة روسيا في القمة، بحسب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.



وقال دميترو كوليبا في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن أوكرانيا تريد عقد قمة "سلام" في فبراير المقبل، لكنه أعرب عن شكوكه حيال مشاركة روسيا في القمة.

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وأوضح كوليبا أن أوكرانيا ستجري محادثات مباشرة مع روسيا فقط حال مثول روسيا أمام محكمة جرائم الحرب.



وتخوض القوات الروسية منذ أشهر معارك ضارية في شرق أوكرانيا وجنوبها للدفاع عن الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر، والتي تشكل منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية مترامية الأطراف.



وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن قواتها صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات روسية استهدفت تجمعين سكنيين بمنطقة لوجانسك وست تجمعات أخرى بمنطقة دونيتسك.

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