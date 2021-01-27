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الأربعاء، 27-01-2021 11:41 ص

تم تعليقها بسبب جائحة كورونا

روسيا تستأنف حركة الطيران مع 4 دول من ضمنها دولة عربية

زو


الوكيل الإخباري - تستأنف روسيا، اليوم الأربعاء، حركة الطيران المدني مع أربع دول، إحداها دولة عربية. وكانت الرحلات قد تم تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وستستأنف روسيا حركة الطيران مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر، وفقا لقرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار الفيروس.


وستكون شركات الطيران الروسية الآن قادرة على تسيير رحلات إلى هذه الدول كالتالي: موسكو - هانوي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - دلهي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، سانت بطرسبرغ - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - الدوحة (ثلاث مرات في الأسبوع).


من جهتها أعلنت الناقلة الروسية "أيروفلوت" استئناف الرحلات في الاتجاهات الأربعة، وقالت إنها اعتبارا من 28 يناير الجاري ستطلق الرحلات إلى فنلندا (موسكو - هلسنكي).


كذلك أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن استئناف رحلات الطيران إلى موسكو، وذلك بعد انقطاع دام نحو 10 أشهر تقريبا.


وعن تأثير قرار الاستئناف على حركة السياحة من روسيا إلى هذه الدول، استبعد نائب رئيس اتحاد منظمي شركات السياحة في روسيا، دميتري غورين، أن يساهم ذلك في زيادة تدفق السياح، وقال إنه ليس من الممكن بعد دخول هذه الدول بهدف السياحة، كون هذه الدول مازالت تفرض قيودا على دخول الأجانب.


ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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