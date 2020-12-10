روسيا تشهد زلزالان قويان وإعلان حالة تأهب قصوى

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الطوارئ بمنطقة إيركوتسك الروسية بوقوع زلزالين قويين بمنطقتي بريانغاري وبورياتيا.



وقالت الوزارة في بيان بالخصوص: "اليوم عند الساعة 5.45 وقع حدث زلزالي في أراضي منطقة إيركوتسك، بلغت شدته في مركز الزلزال 7.6 درجة، وفي مدينة إيركوتسك 5-6 درجة، والحجم الزلزالي 5.5 درجة، وفئة الطاقة 14.0 درجة".

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وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.



وفي وقت لاحق، أوضحت المديرية الرئيسة لوزارة الطوارئ في بورياتيا المعلومات حول شدة الهزات الأرضية في المنطقة، وقالت بهذا الشأن: "كانت القوّة 5.5 درجة، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".



وجرى إعلان حالة التأهب القصوى في إيركوتسك، فيما لم ترد تقارير عن اضرار بالمباني من قبل سكان البلدة.



المصدر : روسيا اليوم

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