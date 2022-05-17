الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

مساعٍ أردنية لإعادة تَأْهيل الخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع سوريا

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

الاحتلال يعتقل حامي تابوت شيرين أبو عاقلة

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

الثلاثاء، 17-05-2022 03:14 م

روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق

6283853842360451b64d7c4f


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق، إلا أن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.

اضافة اعلان

 

 

وقال بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة، وفي نفس الوقت قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة، مضيفا تشديده على أن "محاولات طرد بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل. سنواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراثنا المشترك، وحماية مصالح مواطنينا".

وفي عبارة ختامية، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6282489c4c59b71e9e3dc477

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

62833d534c59b720ba35614f

تعطيل الدوام الرسمي في طهران بسبب تلوث الجو

52022895211298365380

الصحة العالمية تصدر تحذيرات خطيرة مع تأكيد حالات إصابة بفيروس جدري القردة القاتل

efbef2fd-ab6e-4e49-9832-b5ae4aa3a33d

عاصفة رملية تضرب السعودية والسلطات تحذر

Doc-P-953174-637883834189211076

الرئاسة اللبنانية: عون يدخل المستشفى

Doc-P-953172-637883822981944131

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان- أسماء