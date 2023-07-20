روسيا : تمديد تدابير اقتصادية خاصة لمدة عامين

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد سريان التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام لمدة عامين حتى نهاية 2025، مبينة حظر تصدير أكثر من 200 منتج إلكتروني وطبي.

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وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي :" في إطار التدابير أوقفت الحكومة الروسية إعادة تصدير أكثر من 200 منتج دخلت البلاد من الخارج بينها معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ومعدات طبية ومركبات وآلات زراعية وغيرها".



وأضاف البيان :"تم زيادة رسوم التصدير والاستيراد على مجموعة من السلع أو المواد الخام التي تحددها الحكومة الروسية".