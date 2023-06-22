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الخميس، 22-06-2023 07:12 م

بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر

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الوكيل الاخباري- سلم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة للرئيس فلاديمير بوتين من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن وزير الخارجية القطري سلم الرئيس الروسي رسالة من أمير قطر، وذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع الوزير القطري في موسكو اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري إن من المقرر مناقشة عدد من المشاكل الإقليمية والدولية في موسكو، وفي مقدمتها التطورات في أفغانستان، والملف النووي الإيراني، وسبل إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، والتغلب على تبعاتها الإنسانية.

 




 

 


 

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